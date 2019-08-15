0553 313 94 23

150 yıllık taş değirmenden bulgur yapıyor

Marmaris’te yaşayan Ayşe Cengiz, geleneksel yöntemle 150 yıllık taş el değirmeninden bulgur yapıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:38
150 yıllık taş değirmenden bulgur yapıyor

Marmaris’te yaşayan Ayşe Cengiz, geleneksel yöntemle 150 yıllık taş el değirmeninden bulgur yapıyor. Doğal üretilen buğdaydan yapılan bulgurun kilosu 15 liradan satılıyor.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğal olarak üretilen buğdaydan ve geleneksel yöntem olan taş el değirmeninden üretilen bulgur yoğun talep görüyor. Marmaris’e 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Cengiz, annesinden öğrendiği yöntemle doğal bulgur yapıyor. Cengiz hasat edilen buğdayı yıkayıp, iki saat pişirdikten sonra kuruması için güneşe bırakıyor. Yedi gün güneşte bekletilip kurutulan buğday, yaklaşık 150 yıllık olan taş el değirmeninden öğütüp bulgur elde ediyor. Günde en fazla 10 kilogram bulgur yapabilen Cengiz, el emeği bulguru 15 liradan satıyor.


“Nenelerimizden, dedelerimizden kalan bir gelenek”


Bulgur yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirten Ayşe Cengiz, doğal bulgurdan yapılan pilavın çok lezzetli olduğunu söyledi. Ürettikleri bulgura yoğun talep olduğunu belirten Cengiz, “Bu buğdayı bulgur yapmak için ekiyoruz. Buğday olduktan sonra temizleyip, yıkıyoruz. İki saat buğdayı pişiriyoruz, daha sonra kuruması için güneşe seriyoruz. Daha sonra taş el değirmenden öğütüyoruz. Bu nenelerimizden, dedelerimizden kalan bir gelenek. Biz annelerimizden öğrendik. Biz bunu önceleri kendimiz için yapıyorduk, şimdi talep olunca satmak için de yapıyoruz. Emek isteyen bir iş olduğu için, bir kişi günde en fazla 10 kilogram buğday öğütebiliyor.Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bu buğday doğal üretildiği için, talep çok oluyor.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırım fonu istatistikleri
    1. Yatırım fonu istatistikleri
    2. Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4..
    3. Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat
    4. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    5. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    6. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    7. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    8. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    9. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    10. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    11. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    12. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    13. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    14. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    15. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    16. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    17. Tahrip edilen iskele onarıldı
    18. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    19. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    20. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    21. Yenişehir’e yeni komutan
    22. Koca çınarların piknik keyfi
    23. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    24. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    25. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    26. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    27. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    28. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    29. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    30. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması