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Yerel 150 ton saman kül oldu! "Zararımız büyük"
Yerel

150 ton saman kül oldu! "Zararımız büyük"

Burdur'da saman pazarında çıkan yangında 150 ton saman ve bir tır yandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 22:54:00 - 2021-08-28 22:56:16
150 ton saman kül oldu! "Zararımız büyük"

Sanayi sitesi yakınlarındaki saman pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etti.

150 ton saman yandı

Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 ton saman ile park halindeki bir tır ve satış kulübesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, işletme sahiplerinden biri, yangında bir kısmı yanan veresiye defterini kurtarmaya çalıştı.

"7-8 tır saman zarar gördü"

İşletmeci Mutlu Köksal, yangında 7-8 tır samanın zarar gördüğünü söyledi.

Saman balyalarının neredeyse tamamının yandığını belirten Köksal, "Yanan tır da arkadaşımız Ahmet Özçoban'ın yeni aldığı tırdı. Bugün alıp gelmişti İzmir'den, buraya koymuştu, maalesef o da yandı. Zararımız büyük" dedi.

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