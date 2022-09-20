150 STK'dan Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek! Said Ercan: Bu eylem tüm dünyaya yayılacak

Yeniakit.com.tr

İstanbul Fatih'teki Büyük Aile Yürüyüşü'ne 150'ye yakın STK destek verdi.

Protestoya katılan USMED Başkanı Said Ercan, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Ercan şunları söyledi:

Bugün burada gördüğünüz eylem Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın bütün bölgelerine yayılacak. LGBT'ye bu kadar güçlü bir sesin İstanbul'dan çıkması çok önemli. LGBT dayatmasına, eşcinsellerin tedavisine engel olan küreselcilere karşı Türkiye bugün geleneklerine, ahlakına, maneviyatına sahip çıkıyor.

Bu karşı duruş yayılarak devam edecek. Yürüyüşe katıldığımız için bizi ayrımcılıkla suçlayanların kendisi ayrımcılık yaptı. Bunu mübarek ayların (Ramazan, Recep, Şaban) isimleriyle alay ederek yaptılar.