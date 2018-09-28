150 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 150 düzensiz göçmen yakalandı.28 Eylül 2018 Cuma 18:19
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar köyleri ile Meriç, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan, Senagal, Filistin, ve Cezayir uyruklu 150 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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