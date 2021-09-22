15 yıl tecrübeli Özlem Şen’den drama eğitimi

Okul okuyan çocuklarının bir grup çalışması içinde bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel bir süreç olan drama eğitimi için drama atölyesi açılıyor. 15 yıllık tecrübesi ile Özlem Şen tarafından sanat akademisinde 6 kişilik gruplar halinde açılacak olan atölyeler için kayıtlar başladı. Çocuklarını bu sürece dahil etmek isteyen veliler, kayıt işlemlerini bir an önce yapabilirler.

Drama nedir ve faydaları nelerdir?

Drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, sorgulanır, yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir. Drama surecinde çocuk; gözlem,deneyim,duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

Çocuğunuzun;

- Arkadaş ilişkilerini iyi yönetebilmesini

- Kendi özelliklerini ve potansiyelini fark etmesini

- Özgüveninin gelişmesini

- Kendisini daha iyi ifade etmesini

- İşbirliği yapabilmesini

- Sosyal becerilerinin güçlenmesini

- Yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilmesini

- Duygularını tanımasını ve kontrol etmesini

- Sosyal anlamda dikkat ve algısının gelişmiş olmasını

- İletişim becerilerinin güçlenmesini

- Kendisini bir grup içinde var edebilmesini sağlar.

İletişim için: 05543690911

Instagram : @dramasal_ogretmen