İstifa eden işçi hangi durumda kıdeme hak kazanır? Kıdem tazminatını almak için çalışanın sözleşmesi işveren tarafından fesh edilmesi gerekmektedir. Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır? Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Peki 15 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 15 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır?

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre; Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

3- Askerlik görevi nedeni ile,

4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,

6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

15 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır?

Tam 15 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 15 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 38 bin 380 lira bir para yapar. Eğer 15 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

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