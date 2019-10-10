Çoğu kişi, 15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla işyerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor. Bir çalışan kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı almazken, işverenin çıkarması durumunda kıdem tazminatı alınmakta. Kıdem tazminatı bir başka şekilde de hak edilmekte. O da 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getirmek. Peki 15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı nasıl alınır? 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır, istifa ederek tazminat alınır mı? 3600 yasasından kaç defa tazminat alınır? İşte 15 yıl çalışan ve 3600 prim gün şartını yerine getirenlerin alma hak kazandığı kıdem tazminatına ilişkin detaylar…

Kıdem tazminatı almak için 15 yıl ve 3600 gün çalışma şartı nedir? İstifa ederek tazminat alınır mı? İlk kez sigortalı olunan tarihe göre değişen emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran kişiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorunda. SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana “kıdem tazminatı alabilir” yazısı vermektedir.

15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı alma şartları neler?

Kıdem tazminatı hakkı, yaş şartını henüz sağlamamış fakat prim günü ve yıl şartını tamamlayan kişilere de sunulmuştur. Bu haktan yararlanmak için belirlenen şartlar işe giriş tarihi ile ilgilidir. 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile ilk kez sigortalı olduğu tarih 08.09.1999 öncesiyse, 15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplam sigorta prim günü 3600 gün olan çalışan kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilir. İşverenin bu çıkış işleminde kıdem tazminatı ödeyebilmesi için SGK tarafından alınmış yazının kendisine iletilmiş olması gerekmektedir.

3600 yasasından kaç defa tazminat alınır?

Bir personelin, 15 yıl 3600 gün şartı ile işten ayrıldığında kıdem tazminatını alması için bu süreyi kesintisiz olarak aynı işyerinde doldurma zorunluluğu yok. Tüm çalışma hayatı boyunca çalıştığı işyerleri ve sigortalılık süreleri dikkate alınır. Fakat kıdem tazminatı hesaplanırken sadece son çalıştığı işyerindeki çalışma süresine karşılık gelen değer baz alınır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki, çalışanın kıdem tazminatına 15 yıl 3600 prim gününden hak kazanabilmesi, en az 1 yıl aynı işverene bağlı işyerinde çalışmış olma şartının da aynı zamanda sağlanması ile mümkündür. 15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz.

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