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Yerel 15 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi
Yerel

15 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi

Kastamonu'da yaşayan 15 yaşındaki genç İrem Bakan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 23:15:00 -
15 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi

Kastamonu, Cide'nin Çataloluk köyünde yaşayan 15 yaşındaki İrem Bakan, 9 yıl boyunca böbrek yetmezliği ile mücadele etti.

Son olarak 1,5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçiren genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, genç kız kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1,5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" ifadelerini kullandı.

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