0553 313 94 23

1.5 yaşındaki Ömer'den kahreden haber!

Tekirdağ'da oturdukları evin bahçesindeki duvara tırmandıktan sonra yere düşen 1 buçuk yaşındaki minik Ömer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:21
1.5 yaşındaki Ömer'den kahreden haber!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, oyun oynarken tırmandığı bahçe duvarından dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Ömer Zengin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Sağlık Mahallesi Hazeran Sokak'ta meydana geldi. Oyun oynayan Ömer Zengin, oturdukları evin bahçesindeki duvara tırmandı. Minik Ömer, iddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Ömer'in yere düştüğünü gören annesi ve ablası yanına koştu. Ailesi, minik Ömer'i otomobiliyle yakındaki aile sağlığı merkezine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Minik Ömer, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Zengin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Zengin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:21
  1. Tekirdağ
  2. Ergene ilçesi
  3. Ömer Zengin
  4. Kahreden haber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile..
    2. Başkan Seçer talimat verdi, öğrenciler..
    3. KAYMEK, Türkiye birincisi çıkardı
    4. Konyaspor'da yeni sezon formaları..
    5. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    6. Yalan ve algı operasyonları ile nereye..
    7. Aliağaspor FK, genç yetenek Erkan..
    8. Abdest nasıl alınır?
    9. Yunanistan'a kaçmak isteyen 66 göçmen..
    10. Tünel’de ters yöne giren kamyon..
    11. İşyeri tabelalarında Türkçe kullanım..
    12. TUROYD, Güneydoğu Anadolu..
    13. Polis suçlulara göz açtırmıyor
    14. Kuzeyşehir’e daha hızlı ulaşılacak
    15. İl Genel Meclis Başkanı Yalçın’dan..
    16. Adana'da terör propagandasına hapis..
    17. Altınordu Başkanı Özkan’dan, Nihat..
    18. Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu:..
    19. Kadın ve erkek için aç boyatmak caiz..
    20. Erzurum’da Türkiye Kick Boks..
    21. Alperen Ocakları: Fatih Sultan Mehmet..
    22. Yeşilyurt Belediye Meclisi temmuz..
    23. Lastik botta 35 düzensiz göçmen..
    24. GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otomobil park..
    25. Kıyıköy’de 101 kişiye tutanak
    26. 1.5 yaşındaki Ömer'den kahreden haber!
    27. Şişecam'ın "İş'te Fırsat Eşitliği"..
    28. Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor
    29. e-Doğum sistemi ailelere kolaylık..
    30. Malatya'da üretildi! 100'den fazla..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız