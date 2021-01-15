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Siyaset 15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı
Siyaset

15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı

Ağabeyi ve ablası yıllar önce terör örgütü PKK'nın safına geçen 15 yaşındaki kız, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un kendisine, "Dağa çık kahramanımız ol" dediğini ve PKK'nın haber spikerliğini teklif ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:22:00 - 2021-01-15 15:26:13
15 yaşındaki kız, HDP'li vekilin rezil teklifini açıkladı

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran HDP'nin kirli yüzü bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyarbakır annelerinin 1 buçuk yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eylemin haklılığı bu kez de terörist kardeşinin ifadeleriyle teyit edildi. Sabah'a konuşan Zelal Y, HDP'nin gençleri nasıl kandırarak dağa çıkardığını anlattı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi parti propagandası yapmak için köylerine geldiğini anlatan Zelal Y, Tosun'un daha sonra evlerini ziyaret ederek kendisiyle konuştuğunu söyledi. HDP'li vekilin kendisinin Kürtçe aksanını beğendiğini belirten Zelal Y, "Benim ağabeyim ve ablam 2015 yılından bu yana örgütte. HDP'li Remziye Tosun, seçim çalışmaları için evimize geldi. Önce seçim çalışmaları muhabbeti açarak HDP'ye oy istedi. Annemler yanımızda oturduğu için okul okuldun mu gibi sorular sordu. Kendisine okulu bıraktığımı söyledim. Daha sonra annem çay kahve sunumu için mutfağa geçince dağa gidip oradaki ağabeylerine ablalarına yardımcı olmak ister misin? dedi" diye konuştu.

Şervan kod adlı ağabeyi K.Y ve Lavin kod adlı ablası İ.Y'nin 2014 yılından buyana terör örgütü içerisinde olduğunu belirten Zelal Y, "HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, annemin mutfağa gitmesinin ardından beni PKK'ya katılmam için ikna etmeye çalıştı. Kürtçe aksanımın güzel olduğunu belirten Remziye Tosun; "Dağa çıkıp ağabeyin ve ablan gibi kahramanımız ol. Yeni katılanların ismini yazarsın. PKK'nın haber spikeri olursun. Listeleri sen tutarsın böylelikle ablanın da yanında olursun. Dağdaki kardeşlerimizin mücadelesi bizleri ayakta tutuyor. Bizler onların sayesinde Kürtçe konuşabiliyoruz. Sen yetenekli bir kızsın. Eğer direk dağa gitmek istemezsen seni partimize alırız bizimle bir süre çalışırsın sonra dağa geçip gerilla olursun" teklifinde bulundu. Ama ben kabul etmedim. Çünkü ablamdan dolayı biliyorum bunların ne olduğunu" dedi.

Ablası ve ağabeyinin de kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen Zelal Y, her ikisiyle de görüşemediğini belirterek; "Ben 6 kardeşin 4. süyüm. Ablam ve ağabeyim PKK'da. Ben ablamı çok özlüyorum ama görüşüp konuşamıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK'dan kaçarak teslim olan iki kız evimize geldi. Hasta anneme 'Biz dağda kızınızla birlikteydik. Biz kaçtık kurtulduk. Ama kızınız orada kaldı. Kendisi çok pişman sürekli ağlıyor ve sizi özlüyor. Aslında kaçmak istiyor ama öldürülmekten korkuyor' dediler. 7 yıldır ablama ve ağabeyime hasretiz" diye konuştu.

Terör örgütüne elaman devşirdiği ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 3 ay önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere saldırdı. HDP'li Tosun, yaz kış yağmur çamur demeden sabırla dağa kaçırılan çocuklarına kavuşacakları günü bekleyen ailelere 'Satılmış köpekler kemiğiniz az mı geldi?' şeklinde hakaretlerde bulunmuştu.

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Yorumlar

Putsavar

chp de dhkpc ye böyle eleman topluyor
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Hüseyin

Milletvekilliği maskesi takmış bu köpeklerin derhal susturulması lazım masum milletin evlatlarını dağa çıkararak onların kanı üzerinden beslenen şeref....
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