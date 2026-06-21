15 yaşındaki kayıp Fatma, Pars, Bilge ve Dedektif yazılımları ile saatler içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evine dönmeyen 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya, jandarma tarafından Pars, Bilge ve Dedektif yazılımları sayesinde saatler içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Manavgat'ta dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı işlerinden ayrılan, Ulukapı Mahallesi'ndeki ikametine gelmemesi üzerine annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya'nın bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu tarafından çalışma başlatıldı.
JASAT ve Emniyet birileriyle koordineli çalışmanın yanında sosyal medya ve basın yayın organlarının desteği, Pars, Bilge ve Dedektif programlarından faydalanılarak kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi.