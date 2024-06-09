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Yerel 1,5 yaşındaki çocuk süt kovasına düştü!
Yerel

1,5 yaşındaki çocuk süt kovasına düştü!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 17:51:00 -
1,5 yaşındaki çocuk süt kovasına düştü!

Kayseri’de korkunç bir olay yaşandı. 1,5 yaşındaki çocuk süt dolu kovanın içine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü. Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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