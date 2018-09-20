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15 yaşındaki çocuk, çardakta uyurken vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yatağında uyurken vurulan 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:47
15 yaşındaki çocuk, çardakta uyurken vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, yatağında uyurken vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Özbulut, motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, Kuytucak Mahallesi Karapınar mevkisindeki evlerinin çardak kısmındaki yatağında uyurken yaralandı.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı bildirilen Özbulut, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekibi, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:47
  1. Adana
  2. kozan

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