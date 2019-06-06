1,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü!.. Zonguldak'ta traktör römorkunun altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Şenköy Hamzaoğlu Mahallesi'nde, Gökhan M. tarlada çalıştığı sırada üvey kızı Hira Yücebaş traktörün römorkunun altına girdi. Gökhan M, traktörü hareket ettirdiği sırada bebek römorkun lastiklerinin altında kaldı. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Hira Yücebaş, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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