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Spor

15 yaşında İspanya La Liga'da 81 yıllık rekoru kırdı!

15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:28:00 -
15 yaşında İspanya La Liga'da 81 yıllık rekoru kırdı!

Mallorca'nın 15 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Luka Romero, Real Madrid maçında sahaya çıkarak La Liga'da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 81 yıl sonra kırdı.

İspanya La Liga'de sahaya çıkan en genç futbolcu rekoru Real Madrid - Mallorca maçında kırıldı.

İki takımın karşı karşıya geldiği maçın 83. dakikasında Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero oyuna girerek La Liga rekoru kırdı. 15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu böylelikle tarihe geçmiş oldu.

81 yıllık rekoru kırdı

Daha önceki rekor, 81 yıl önce 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti ve daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.

Real Madrid, Mallorca'yı 2-0 yenerek La Liga'daki şampiyonluk yürüyüşünü devam ettirdi.

 

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