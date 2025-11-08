  • İSTANBUL
ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Şara ziyareti öncesi ABD'den flaş karar: Suriye'den yaptırımlar kaldırıldı

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan "İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!"

Türkiye'den Sudan'a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
15 yaş altına yasaklama kararı aldılar! Sosyal medya yasağı büyüyor

Sosyal medyada yaş sınırlaması kararı alan Danimarka’da Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, “Çocukların çevrimiçi geçirdiği süre, maruz kaldıkları şiddet ve kendine zarar verme içerikleri çok ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Danimarka hükümeti, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Kapsamlı bir düzenlemeyle yürürlüğe girecek bu adım, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dijital bağımlılıkla mücadelede en radikal önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Cuma günü açıklanan plan, çocukların zararlı içeriklerden ve dijital platformların ticari manipülasyonlarından korunmasını hedefliyor. Ancak yasağın nasıl uygulanacağı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, mevcut yaş sınırlamalarının bile etkili denetlenemediğine dikkat çekiyor.

Danimarka Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, Associated Press’e yaptığı açıklamada, ülkede 13 yaş altı çocukların yüzde 94’ünün en az bir sosyal medya hesabı bulunduğunu, hatta 10 yaşın altındaki çocukların yarısından fazlasının aktif kullanıcı olduğunu söyledi.

“TİCARİ BASKI ÇOK BÜYÜK”

Stage, “Çocukların çevrimiçi geçirdiği süre, maruz kaldıkları şiddet ve kendine zarar verme içerikleri çok ciddi bir risk oluşturuyor. Teknoloji devleri dünyanın en güçlü şirketleri olabilir, ama çocuklarımızın güvenliği için yatırım yapmaya gönüllü değiller” ifadelerini kullandı.

Yasak hemen yürürlüğe girmeyecek. Farklı partilerden oluşan geniş bir koalisyonun desteğiyle parlamentoda oylanacak yasa için hazırlıkların birkaç ay süreceği belirtiliyor. Stage, “Danimarka hızlı hareket edecek ama acele etmeyecek. Düzenlemenin doğru şekilde hazırlanması ve teknoloji devlerinin yasal boşluklardan faydalanmaması gerekiyor” dedi. Bakanlık açıklamasında, teknoloji şirketlerinin “ticari çıkar baskısının çok büyük” olduğu vurgulandı.

PARA CEZASI VAR

Danimarka’nın bu kararı, geçen Aralık ayında Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmesinin ardından geldi. Avustralya’da alınan karar uyarınca TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) ve Instagram gibi platformlar, 16 yaş altı kullanıcıları engellemede başarısız oldukları takdirde 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 33 milyon ABD doları) para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Danimarka da benzer bir sistem üzerinde çalışıyor. Ülkede 13 yaş üstü vatandaşların neredeyse tamamının ulusal elektronik kimlik sistemine sahip olması, yaş doğrulama sürecini kolaylaştıracak. Hükümet, bu kimlik sistemiyle entegre bir yaş doğrulama uygulaması geliştirmeyi planlıyor.

Stage, “Teknoloji devlerini bizim uygulamamızı kullanmaya zorlayamayız, ama onları doğru yaş doğrulama sistemleri kurmaya mecbur bırakabiliriz. Aksi takdirde AB Komisyonu üzerinden küresel gelirlerinin yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanabilir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dijital cihaz üretiminde başı çeken Çin, daha önce çocuklara çevrimiçi oyun süresi ve akıllı telefon kullanımı için katı sınırlamalar getirmişti. Avrupa’da da benzer girişimler artıyor.

Bu hafta Fransa’da savcılar, TikTok’un intiharı teşvik eden içeriklere izin verdiği iddiasıyla şirket hakkında soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği’nin iki yıl önce yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını zaten yasaklıyor. Ancak Danimarka’nın yeni girişimi, bu sınırı 15 yaşa çıkararak, çocuk koruma politikalarında Avrupa genelinde yeni bir sayfa açabilir.

