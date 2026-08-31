15 ülkeden sanayi temsilcileri Adana’da buluşacak

Sanayide verimlilik ve dönüşüm arayışları hız kazanırken Adana, uluslararası nitelikte önemli bir organizasyona hazırlanıyor. Asya Verimlilik Teşkilatı üyesi 15 ülkeden 19 katılımcı, Türkiye’nin Model Fabrika uygulamalarını yerinde incelemek ve farklı ülkelerin deneyimlerini paylaşmak üzere 1-4 Eylül’de Adana Sanayi Kampüsü’nde bir araya gelecek.

"Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı"

Adana, verimlilik, yalın üretim ve sanayide dönüşüm alanında uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adana Sanayi Odası ve Asya Verimlilik Teşkilatı iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında, Asya-Pasifik bölgesinin farklı ülkelerinden gelen uzmanlar Adana Model Fabrika ve Sanayi Kampüsü’nde bir araya gelecek. Asya Verimlilik Teşkilatı üyesi 15 ülkeden 19 kamu yöneticisi, verimlilik uzmanı ve sanayi temsilcisinin katılacağı programda, Türkiye’nin model fabrika deneyimi ile Adana’da sanayinin dönüşümüne yönelik uygulamalar ele alınacak. Program kapsamında Bangladeş, Kamboçya, Fiji, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Sri Lanka, Tayland ve Vietnam’dan temsilciler Adana’da ağırlanacak. Katılımcılar arasında sanayi ve ticaret bakanlıkları, ulusal verimlilik kuruluşları, KOBİ destek kurumları, verimlilik merkezleri ve özel sektör temsilcileri bulunuyor. Adana Sanayi Kampüsü uzmanlarının yanısıra, Birleşik Krallık’tan Heriot-Watt Üniversitesi ile Japonya’dan uzmanlar da programda eğitmen olarak yer alacak. Adana’da gerçekleştirilecek "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı", 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Adana Sanayi Kampüsü’nde düzenlenecek. Katılımcılar, dört günlük program boyunca Model Fabrika’nın uygulamalı eğitim yaklaşımını ve dijital dönüşümde son gelişmeleri incelemenin yanı sıra Sanayi Kampüsü’nde yürütülen çalışmaları da yerinde gözlemleyecek.

Çalıştayın açılış programında "Model Fabrika Metodolojisi ve Adana Sanayi Kampüsü Yeşil Sanayi Yaklaşımı" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Oturumda Adana Model Fabrika’nın yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı öğren-dönüş metodolojisi ve önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm anlamında yapılacak çalışmalar aktarılırken, ardından gerçekleştirilecek saha ziyaretinde uygulamalar ve elde edilen sonuçlar katılımcılara gösterilecek.

Programın önemli başlıklarından birini ise "İkiz Dönüşüm" yaklaşımı oluşturacak. Katılımcılar, Sanayi Kampüsü bünyesinde işletmelere sunulan yalın, dijital ve yeşil dönüşüm hizmetlerinin bütünleşik bir yapıda nasıl ele alındığını inceleyecek. Heyet ayrıca saha ziyareti gerçekleştirecek. Programda eğitmenler tarafından dijital ekosistemler, sanayi için dijital dönüşüm mimarisi, üretim sistemlerinden elde edilen veriler ve yapay zekâ sonrasında dijital yatırım önceliklendirmesi gibi başlıklar ele alınacak. Ülke sunumları ve grup çalışmalarıyla farklı ülkelerin verimlilik ve sanayi dönüşümü deneyimlerinin paylaşılması da sağlanacak.

Sadece Adana’ya değil geniş bir coğrafyada hizmet verme hedefi

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın güçlü üretim kültürü ve sanayi altyapısının yanı sıra Model Fabrika deneyimiyle de uluslararası ölçekte dikkat çeken bir merkez haline geldiğini belirtti.

Sanayinin rekabet gücünü artırmanın yalnızca üretim kapasitesini geliştirmekten geçmediğini, işletmelerin yalın, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine de uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, Adana Sanayi Kampüsü’nde bu dönüşüm alanlarını bir araya getiren, sadece Adana’ya değil geniş bir coğrafyada hizmet verecek bir alt yapı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kıvanç, şöyle devam etti;

"Adana, güçlü üretim kültürü, sanayi altyapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri. Biz de Adana Sanayi Odası olarak ülke sanayisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla yalın üretimden dijital dönüşüme, yeşil dönüşümden mesleki eğitim çalışmalarına kadar farklı alanlarda hizmetlerimizi geliştiriyoruz."

Asya Verimlilik Teşkilatı üyesi ülkelerden uzmanların Adana’da ağırlanmasının ne kadar doğru bir yolda olduklarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Kıvanç, "15 farklı ülkeden gelecek kamu yöneticileri, verimlilik uzmanları ve sanayi temsilcilerini Adana’da ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Model Fabrika ve Sanayi Kampüsümüzde edindiğimiz bilgi ve deneyimi uluslararası paydaşlarımızla paylaşırken, farklı ülkelerin uygulamalarını ve deneyimlerini de yakından tanıma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Kıvanç, programın gelecekte kurulabilecek uluslararası iş birlikleri açısından da önemli bir zemin oluşturacağını belirterek, "Sanayi Kampüsümüzde yalın, dijital ve yeşil dönüşümü aynı çatı altında ele alan ve oldukça ilgi gören İkiz Dönüşüm yaklaşımımızı farklı ülkelerden gelen uzmanlarla paylaşacağız. Bu programı, Adana’nın sanayi dönüşümü alanındaki birikimini Asya-Pasifik bölgesinin verimlilik ekosistemiyle buluşturmak ve gelecekteki iş birliklerinin önünü açmak açısından değerli görüyoruz" dedi.