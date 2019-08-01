0553 313 94 23

15 ülkeden 365 öğrenci, Uludağ'da buluştu

15 ülke ve 25 şehirden 7-16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Kampı"nda bir araya geldi

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
15 ülkeden 365 öğrenci, Uludağ'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce desteklenen Access Programı kapsamında başarısını kanıtlamış öğrenciler, geleceğin yıldızı olabilmek için kampa girdi.

TED'den yapılan açıklamaya göre, TED'in yürüttüğü, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin desteklediği "Access Programı" kapsamında, her yıl maddi imkanları kısıtlı ancak başarılı, devlet okullarında eğitim gören 9. sınıf öğrencilerine yönelik TED okullarında İngilizce hazırlık kursu düzenleniyor.

Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya ve İskoçya olmak üzere 15 ülke ve 25 şehirden 7-16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Kampı"nda buluştu.

TED'in maddi imkanı olmayan ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı Access kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı.

Kamp süresince günün yarısında ana dili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen saatlerde ise spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamak yatıyor. Kamp, 9 Ağustos'a kadar sürecek.


- "İşimiz 'Ben buradayım beni gör, bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, "Bizim işimiz 'Ben buradayım beni gör, bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Başarısı sayesinde programa dahil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. Çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. Access Programı
  2. Geleceğin Yıldızları Kampı
  3. Türk Eğitim Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antik çağın hac merkezindeki kazılarda 1800 yıllık sikke ve kemik tokalar ortaya çıktı
    1. Antik çağın hac merkezindeki kazılarda..
    2. Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin..
    3. Karadeniz’de balıkçılar sezonu iple..
    4. Uludağ öğrencilere emanet
    5. Yüreğir’de doğalgaz çalışmalarına hız..
    6. Denizli'de maaşını alamadığını öne..
    7. Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil..
    8. Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı..
    9. Aksaray’da OSB-Üniversite işbirliği..
    10. Kurbanlıklar firar etti
    11. Hindistan'da bir çocuğun alt..
    12. Yunanistan karıştı! Gözaltılar var
    13. Kartal'da kadın cinayeti! Bacakları..
    14. Yıldızların altında yazlık sinema keyfi
    15. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    16. Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske..
    17. AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci,..
    18. Camiye gelen çocuklar Masal Park..
    19. Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne..
    20. Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
    21. Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin..
    22. GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı..
    23. Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi..
    24. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik..
    25. Fikret Orman'ın basın toplantısı (1)
    26. Akçakoca'da selde denize sürüklenen..
    27. Çin Havayolu Sichuan Airlines,..
    28. Evcil hayvanları için öğle saatlerine..
    29. Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin..
    30. Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki:..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'