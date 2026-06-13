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Yerel 15 tonluk betonun altında kaldılar: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

15 tonluk betonun altında kaldılar: Ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton blok altında kalan işçilerden biri hayatını hayatını kaybetti, bir ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kaldırım Mahallesi’ndeki bir şantiye alanında vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y’nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı’nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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