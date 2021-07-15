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Gündem 15 Temmuz'un yıldönümünde tekrar akıllara geldi! Kılıçdaroğlu'nun darbe rahatlığı
Gündem

15 Temmuz'un yıldönümünde tekrar akıllara geldi! Kılıçdaroğlu'nun darbe rahatlığı

15 Temmuz alçak darbe girişiminin 5. yıldönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan kaçışı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve eşliğinde televizyon izleyişi tekrar akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 12:01:00 -

Bugün FETÖ'cü teröristlerin kalkıştığı 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 5. yıldönümü. Vatandaşlarımızın tek yürek olup, tankların karşısına geçerek engellediği darbe girişiminin yıldönümünde darbe girişimine 'Tiyatro' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından kaçış görüntüleriyle belediye başkanının evinde kahve içerek televizyon izlediği görüntüler tekrar akıllara geldi.

Erdoğan korkusuzca havalimanına geldi, Kılıçdaroğlu kaçtı

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları meydanlara ve havalimanlarına davet etti. Erdoğan'ın çağrısının ardından tüm Türkiye'de kritik noktalar insanlarla doldu taştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ'cü hainlerin havada ve karada kendisini aradığını bilmesine rağmen, korkusuzca Atatürk Havalimanı'na inerek milletle birlikte darbeye karşı direndi. Ancak Türkiye'de hükümet Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla ve bakanlarıyla darbeye direnirken, bugün 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi, ardından da darbecilerin kendisine yol açmasının ardından havalimanından çıkış yaptı.

Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti

Binlerce insanın bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Darbe olursa, tankların karşısına ilk ben çıkarım' sözlerini unutarak kendisine güvenli bir yer aradı. Aramalarının ardından Kılıçdaroğlu, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderek kahve eşliğinde televizyondan yaşanan olayları takip etti. 15 Temmuz darbe girişimin yıldönümünde bu görüntüler tekrar akıllara geldi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Eğer darbe başarılı olsaydı hemen onların safına geçecekti.
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