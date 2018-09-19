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15 Temmuz'u tertipleyen CIA ajanından pişkin savunma! 'Büyükada'da İran'ı konuşmak için toplandık'

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi Türkiye'de darbe planları yapan ekibin başındaki isim CIA ajanı Henry Barkey, diplomasi dergisi Foreign Policy’e Büyükada’daki kirli toplantıyla ilgili pişkin bir savunma ysptı. Berkey, söz konusu toplantıda 'ABD’nin İran’la yaptığı nükleer anlaşmayı konuşuyorduk.' dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:56
15 Temmuz'u tertipleyen CIA ajanından pişkin savunma! 'Büyükada'da İran'ı konuşmak için toplandık'

İstanbul Büyükada’da 15 Temmuz öncesi darbe planları yapan ekibin başındaki isim olan CIA ajanı Henry Barkey dünyanın en saygın diplomasi dergisi Foreign Policy’e konuştu, yalanları bir bir ortaya çıktı. Barkey dergide bir yandan yalanlarıyla ajitasyon yaptı diğer yandan kendi ağzından Türkiye’deki karanlık planı ve ilişkisini de gözler önüne serdi.

"BENİ SUÇLUYORLAR"

Büyükada’da kendisinin başını çektiği bir organizasyonla ABD’nin o dönem İran ile yaptığı nükleer anlaşmayı masaya yatırmak için konunun uzmanlarıyla bir araya geldiğini ve gelen diğer ajanları da bizzat karşıladığını ifade eden Barkey, Türkiye’de CIA’in elemanı olmakla suçlandığını yazdı.

"TRUMP'IN BEYİN TAKIMINDAYIM"

Önce resmi hiçbir görevi olmadığını ifade eden Barkey röportajın ilerleyen bölümlerinde darbe girişimini Büyükada’daki toplantı arasında verilen yemekte öğrendiğini iddia etti sonrasında da hem eski yönetimlerde hem de mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika beyin takımında olduğunu kabul etti. Foreign Policy dergisi de Henry Barkey’i bu göreviyle okuyucularına tanıtırken Barkey de Türkiye’de hakkında yalan haberler ve karalamalar olduğunu iddia etti ancak hakkındaki suçlamalara ilişkin tek bir cevap vermedi.

"TÜRKİYE HİKAYEM BİTİYOR"

Henry Barkey hakkında tutuklama kararı olduğu için Türkiye’ye gidemediğini söyledi. Barkey, Türkiye’deki arkadaşları ve “ABD’li resmi yetkililerle” iletişime geçemediği için hikayesinin “sona ermeye başladığını” kabul etti. Barkey böylece ABD’nin dış politika ajanlarından birisi olduğunu ve ABD’li yetkililerle birlikte krili planlar içinde bulunduğunu itiraf etti.

(Akşam)

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:56
  1. İstanbul
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  4. Pişkin savunma
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  6. darbe planları
  7. ABD
  8. Türkiye
  9. İran
  10. Henry Barkey

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