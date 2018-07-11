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15 Temmuz'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye genelinde 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz günü resmi olarak tatil ilan edildi. Ancak bu yıl 15 Temmuz Pazar gününe denk geldiğinden ekstra tatil olmayacak. İBB, 15 Temmuz günü tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
15 Temmuz'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

15 Temmuz 2016’da devletin en kılcal damarlarına sızmış TSK içindeki FETÖ mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için darbe girişiminde bulunmuş, 15 Temmuz’da 253 vatandaşı şehit etmişlerdi. Darbe girişiminden sonra 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmişti. Peki 15 Temmuz günü yani 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi? 15 Temmuz’da tatil olacak mı?

TSK içindeki hain FETÖ mensuplarının kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılına girdik. 15 Temmuz’da FETÖ darbesine girişimine kahramanca karşı çıkarken FETÖ hainleri tarafından şehit edilen 253 vatan evladını anma etkinlikleri tüm Türkiye genelinde düzenlenecek. Darbe girişiminin hemen sonrasında 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü olarak ilan edilmişti.

15 TEMMUZ PAZARA DENK GELDİĞİNDEN TATİL OLMAYACAK

15 Temmuz da resmi tatil günleri arasında yerini almıştı. Vatandaşların merak ettiği 15 Temmuz tatil olacak mı?, 15 Temmuz tatil edilecek mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? Soruları merak ediliyordu. 15 Temmuz’un resmi tatil eldiğini söylemiştik. Zira 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil olmuştu. 29 Ekim 2016 yılında yayınlanan Resmi Gazete’de 15 Temmuz resmi tatil ilan edilmişti. Bu yıl 15 Temmuz Pazar gününe denk geldiğinden tatil  olmayacak. Ancak İBB Meclisi aldığı kararla 15 Temmuz Pazar günü tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
  1. 15 Temmuz'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
  2. ibb 15 temmuz toplu taşıma ücretsiz mi
  3. 15 temmuz resmi tatil mi

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