15 Temmuz'dan kenetlenerekgüçlenerek çıktık

YENİ AKİT / EKONOMİ

Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz darbe girişimini önlemede iletişim şirketi Turkcell de önemli rol oynadı. Darbecilerin seslerini duyurmalarını engelleyen şirketin genel müdürü Kaan Terzioğlu, darbe girişimi sırasında aldıkları tedbirleri şöyle açıkladı:

İLK HEDEFLERDENDİK

15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasını, Türk milletinin huzurunu ve refahını hedef alan, tarihin en büyük ihanet girişimiydi. Böylesine olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısı hayati önem arz ettiğinden Turkcell olarak teröristlerin ilk hedeflerinden biri olduk.

Her şeye rağmen bütün ekip canla başla çalışarak Türkiye’nin iletişiminin kesilmemesi için bu zorlu süreç boyunca görevimizi yaptık. Bu hain girişim karşısında en hızlı reaksiyonu gösteren şirket olduk, demokrasinin yanında yer alarak tavrımızı koyduk.

DARBECİLERİN SESLERİNİ DUYURMALARINI ÖNLEDİK

Durumun ciddiyetini gören ve ilk harekete geçen kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

TV+ platformundan, darbecilerin işgal ederek propaganda mecrası haline getirdiği kanalları kapatarak seslerini duyurmalarını engelledik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hain girişimin ilk saatlerinde yaptığı ancak ulusal basına yansımayan açıklamasından hareketle bir SMS metni oluşturduk ve kısa sürede tüm müşterilerimize ilettik.

Askercell üyesi ve TSK mensubu 100 bin müşterimize yaşananın bir darbe girişimi olduğunu, bu girişime katılım yönünde üst amirlerden gelen telkinlerin ‘kanunsuz emir’ olduğunu, bu emri yerine getirmenin anayasal suç olduğunu bildirdik. Vatana ihanet içinde olan ve kaybetmeye mahkûm bu girişime karşı devletin yanında yer almaları gerektiğini hatırlattık. Darbe girişimine katılan birçok asker gerçeği SMS’ten öğrenip teslim oldu.

İLETİŞİMİ KESMEDİK

Hain girişim süresince darbecilerden tarafımıza ulaşan tüm yasadışı talepleri reddederek, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu açıkça beyan ettik. Darbecilerin tehditlerine rağmen iletişimi kesmedik.

Telekom sektörü olarak vazifemizi yaptığımız için mutluyuz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi sektörümüzde de birlik ve beraberlik sağladı. Bu olaylardan hem Türkiye hem de sektör olarak kenetlenerek daha da güçlenerek çıktık. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması’ yolunda sektör olarak birlikte hareket ediyoruz ve edeceğiz.

KONU EVİMİZİ KORUMAK OLDUĞUNDA HEPİMİZ BİRİZ

Milletimizin 15 Temmuz’da darbecileri püskürtmesi ekonomi çevrelerini mutlu etti. Darbe girişiminin atlatılmasının ardından ülkenin rahatladığını belirten NEF Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur, 15 Temmuz ihanetinin tüm sosyal kesimleri bir araya getirdiğini kaydederek, “Ülkenin ekonomisine ilişkin bir duyarlılık farkı gözetmeden bir araya gelenler sokaklara çıktı. Yanlarında sadece yürekleri vardı. Akıllarda bir tek ‘burası Türkiye, burası bizim evimiz ve konu evimizi korumak olduğunda hepimiz biriz’ düşüncesi vardı” diye konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİN VE DİK DURUŞUN ESERİ

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan 26. ve 27. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, halkın darbecilere karşı verdiği mücadeleyle milletin gücünün üstünde bir güç olamayacağını dosta düşmana ispat ettiğini, demokrasisine ve istikbaline sahip çıktığını söyledi.

Aradan geçen 2 yılda Türkiye’nin bir taraftan darbe girişiminin ekonomiye, millet hayatına zarar vermemesi için azami dikkat ve çaba sarf ederken bir taraftan da demokrasimiz için tehdit olabilecek yapılarla topyekûn ve başarılı bir mücadele verdiğini dile getiren Konuk, “Darbecilere darbe vurularak kazanılan zafer sonrasında demokrasimizin kronik rahatsızlığı olan demokrasiye müdahalelerin bir daha yaşanmaması için geçtiğimiz iki yıllık süreçte onlarca yılda alınabilecek mesafe kat edildi, son vesayet kırıntıları da sistemimizden temizlendi” dedi.