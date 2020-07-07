15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin 4. yıldönümüne kısa bir süre kaldı. Tatil planı yapan vatandaşlar 15 Temmuz’da resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

15 Temmuz’da tatil var mı? 15 Temmuz’da kaç gün tatil?

15 Temmuz hain darbe girişiminde pek çok vatandaşımızı yitirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda, "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir" ifadesini kullandı.

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

Bu sebeple 15 Temmuz resmi tatil.

Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa şöyle:

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti.

2020 yılı resmi tatil takvimi

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