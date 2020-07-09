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Spor

15 Temmuz'da Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:38:11 -
15 Temmuz'da Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sanal Paralimpik Boccia Turnuvası'nın ikincisini düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinde sürdüren paralimpik boccia sporcuları, Uluslararası Boccia Spor Federasyonunun (BisFed) tavsiye ettiği "Boccia Battle" 3 boyutlu mobil uygulamasıyla düzenlenecek sanal turnuvada mücadele edecek.

Turnuvada müsabakalar, 10-15 Temmuz tarihlerinde BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 kategorilerinde yapılacak.

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