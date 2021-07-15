15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz 2016… Bir grup hain, askeri darbe ile Türkiye’yi ele geçirmek istedi. Hain kalkışma ise güvenlik güçleri ve vatandaşların çabalarıyla durduruldu. Peki, 15 Temmuz’da neler oldu?

15 Temmuz'da ne oldu?

2016 yılının ağustos ayında Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılacaktı. Bu toplantıda askeriye içerisinde bazı mensupların tasfiye edileceği tahmin ediliyordu. Gülen Hareketi'ne yakın çeşitli kademede askerî yetkililerin bu hareketi önlemek ve Türkiye hükûmetini ele geçirmek amacıyla darbe hareketine giriştiği öne sürülmektedir.

Yurtta Sulh Harekatı isimli grup askeri darbe yapmak için öncelikle İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapattı. TBMM’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombalayan hainler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulundu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına Facetime ile bağlandı. Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar meydanlara akın etmeye başladı.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz 2016’da sivil, polis ve asker olmak üzere 240’ı aşkın kişi yaşamını yitirdi. Hain darbe girişimine karşı verilen mücadele 15 Temmuz 2017’den itibaren Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılmaya başladı. Bu sebeple 15 Temmuz resmi tatillerden biridir.