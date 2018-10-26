15 Temmuz'da FETÖ’yle protokol imzalamış!

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra, tüm kamu kurumlarında örgütle bağlantılı kişilerin ilişiği kesilmesine rağmen Balıkesir Üniversitesi yönetiminin, örgütle bağlantılı kişilere desteğini sürdürdüğü ortaya çıktı. Rektör Kerim Özdemir’in, hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair rapor olan isimlere kadro açtığı, örgüt karşıtı isimlere mobbing uyguladığı ve tüm yakın çevresini örgüte yakın isimlerden seçtiği iddia ediliyor.

Sıkı işbirliği yaptı!

Özdemir yönetimindeki Balıkesir Üniversitesi'nin FETÖ kurumlarıyla işbirliğine dair önemli detaylar bulunuyor. Bir dönem Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde dekanlık yapan, daha sonra Balıkesir Üniversitesi'ne rektör olan Özdemir, FETÖ'nün kalesi olarak bilinen Kırgızistan'da sıkı bir ilişki ağına sahip. Özdemir, örgüte ait Atatürk Alatoo University ile 17-25 Aralık operasyonlarından sadece 4 ay sonra ortaklaşa kongre düzenlendi. Örgüte gelir sağlanması için düzenlenen bu kongrede Özdemir ile görev alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa Ökmen, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklandı.

İşbirliği anlaşması imzalamış

Özdemir’in 15 Temmuz sırasındaki adımları da dikkat çekiyor. Darbe girişiminin gerçekleştiği gün Özdemir, FETÖ’nün kümelendiği üniversitelerinden olan Middle Tenessee State University ile işbirliği anlaşması imzalamak üzere ABD’deydi. Özdemir’in ABD ziyaretinde yanında yer alan Doç. Dr. Cem Kırankabeş’in de FETÖ ile irtibatı nedeniyle açığa alındığı belirlendi.

Yardımcıları da örgütten

Üniversitede rektör yardımcısı olarak görev alan isimlerin de FETÖ bağlantıları bulunuyor. Bu isimlerden biri Prof. Dr. İlter Kuş. FETÖ nedeniyle profesör unvanı elinden alınan Mahir Alkan döneminde göreve getirilen Kuş, FETÖ’nün üniversitelerden sorumlu imamı olan ve şu an Pensilvanya'da bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz ile de yakın ilişkisi bulunuyor.

İmamdan destek sözü

Rektörlük seçimleri döneminde Özdemir’in Balıkesir’deki ‘FETÖ abisi’ tarafından rektör adaylığı noktasında desteklendiği de öğrenildi. Polis kayıtlarına göre, aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Yusuf Turan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. 10 Ekim 2016 tarihli ifade ve hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, Rektör Kerim Özdemir, rektörlük yarışı sırasında Yusuf Turan’ı telefonla arayarak görüşmek istedi. İkili, İmam Birgivi Camisi’nde buluştu. Burada Rektör Özdemir, kendisinin rektör adayı olduğunu, FETÖ’nün sözde İl İmamı İzzet Bilir’den destek sözü aldığını anlattı. Öte yandan İzzet Bilir’in, Kerim Özdemir ile bir ilkokulda görüşme yaparak, bu görüşmeyi kayıt altına aldığı daha sonra ise şantaj yaptığı öne sürüldü.

(Yeni Şafak)