15 Temmuz’da alçak uçuş yapan pilotun yargılanması sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016´daki darbe girişiminde Balıkesir 9´uncu Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 ile havalanan ve İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce´nin yargılanmasına bugün devam edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimin yaşandığı gece halka halkta korku ve paniğe neden olmak için savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek "sonik" patlamalar yapan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istenen eski pilot üsteğmen Aykut Yüce, önceki savunmalarını tekrar ederek, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savundu ve tahliyesini talep etti.

Sanık Yüce´nin avukatı da müvekkilinin suç işlemediğini öne sürerek tahliyesini talep etti ve esas hakkındaki savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, Yüce´nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Balıkesir 2´nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.