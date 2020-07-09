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Aktüel

15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:54:16 -
15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
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