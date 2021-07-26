15 Temmuz'a "tiyatro" diyen zihniyet yine iş başında! Tunus'taki darbeye alkış tuttular

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirerek darbe girişiminde bulundu.

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi. Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

Nevşin Mengü'den darbeye güzelleme

Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

Postal görünce elleri ayakları titriyor

Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.

Firari Can Dündar kendine yakışanı yaptı

Firari FETÖ'cü Can Dündar, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin "Tunus'ta Nahda'nın "demokrasiye darbe yapıldı" feryadından önce bu çığlığa bi kulak verin" mesajıyla darbeyi güzelleme derdine düştü. Dündar, paylaşımında darbenin öne çıkan isimlerinden Abeer Musa'nın videosuna yer verdi.

Birgün yazarı Erk Acarer de "Tunus Özgür Anayasa Partisi lideri Abeer Musa: Gelir gelmez insanları Müslüman ve Kafir diye böldünüz diyor. Tunus, halkı Gannuşi'yi, Nahda'yı ve İhvan kardeşliğini istemiyor. Bu nasıl darbe? Din satanların yıkılışı her yerde yaklaşıyor. Telaşlanmayın ecele çare yok!" ifadeleriyle darbecileri güzellemeyi bırakın; aklınca Türkiye için de tehdit imasında bulundu.