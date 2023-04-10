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Siyaset 15 Temmuz sonrası vaazlarıyla gündem olmuştu! AK Parti'den aday oldu
Siyaset

15 Temmuz sonrası vaazlarıyla gündem olmuştu! AK Parti'den aday oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 09:36:00 -

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi sonrasında verdiği vaazlarla halktan büyük beğeni toplayan Diyarbakır Ulu Camii imamı Mehmet Said Yaz, AK Parti'den Milletvekili adayı oldu.

Diyarbakır Ulu Cami emekli imamı ve vaizi Mehmet Said Yaz, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti’den ikinci sıra Diyarbakır Milletvekili adayı oldu.

Ulu Cami’de yaklaşık 30 yıl imam ve vaiz olarak görev yaptıktan emekliye ayrılan Mehmet Said Yaz, şimdi de siyasete soyundu.

Emekli olduktan sonra kurduğu medrese ile dini eğitim faaliyetlerine devam eden Mehmet Said Yaz’ın AK Parti’den ikinci sıra Diyarbakır Milletvekili adayı oldu.

Yaz, 2018 seçimlerinde de AK Parti’den aday adayı olmuştu.

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