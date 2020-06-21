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Aktüel

15 Temmuz şiir yarışması başvuruları ne zaman? | 15 Temmuz şiir yarışması başvuru yap

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. O gece yaşananlar ise hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Ensar Vakfı 15 Temmuz’un 4.yYıl dönümünde bir şiir yarışması düzenleyecek. Şiir yarışmasına katılmak isteyenler “15 Temmuz şiir yarışması başvuru formu” , “Kimler 15 Temmuz şiir yarışmasına katılabilir?” , “15 Temmuz şiir yarışması katılım şartları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:13:00 -
15 Temmuz şiir yarışması başvuruları ne zaman? | 15 Temmuz şiir yarışması başvuru yap

Hain darbe girişimi 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünü kısa bir süre kaldı. O gece yaşananların anısına Ensar Vakfı  "15 Temmuz" temalı şiir yarışması başlattı. İşte, detaylar

15 Temmuz şiir yarışması başvuruları ne zaman? | 15 Temmuz şiir yarışması başvuru yap

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ensar Vakfı tarafından düzenlenen "15 Temmuz" temalı şiir yarışmasına başvurular başladı.

Yarışma kapsamında yazılacak şiirler, şehit ve gazilere atfedilerek, Ensar Yayın tarafından kitaplaştırılacak.

Katılımcıların en fazla 2 şiir ile başvuru yapabileceği yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekiyor.

Şiir yarışmasına son başvuru tarihi olarak 5 Temmuz belirlendi.

ŞİİR YARIŞMASINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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