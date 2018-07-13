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15 Temmuz şehitleri bayrakla anıldı

​İstanbul Ticaret Odası’nın Temmuz ayı Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:16
15 Temmuz şehitleri bayrakla anıldı

​İstanbul Ticaret Odası’nın Temmuz ayı Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tören düzenlendi. Törende 15 ​​Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin yıldönümü ilişkin video gösterimi yapıldı. Daha sonra şehit olanlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Meclis toplantısına katılanlara Türk bayrağı hediye edildi. Toplantı sonunda Meclis üyeleri Türk bayraklarını açarak fotoğraf çektirdi. ​

YÜKSEK AZMİN ZAFERİDİR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, “Gezi olaylarıyla başlayıp 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte Türkiye’ye karşı kurulan tuzaklar, tek tek bertaraf edildi. Bu halk, 15 Temmuz’da ülkesine sahip çıktı, devletine sahip çıktı, Meclis’ine sahip çıktı, seçilmiş hükümete sahip çıktı, Türkiye’yi yeni bir yüzyıla taşıyan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı. Bu yüzden 15 Temmuz, mayasına fitne tohumu atılmaya çalışılan bu ülkenin şanlı direnişidir. 15 Temmuz, düşmana geçit vermeyen ve bayrağı düşürmeyen yüksek bir azmin zaferidir. 15 Temmuz, bir liderin duruşuyla yüreklenen milyonların hürriyet aşkının vücut bulmuş halidir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:16
  1. İstanbul
  2. İTO
  3. 15 temmuz şehitleri

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