  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Tarihi heyecan verici keşif: NASA'dan Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler tespit edildi! 11 milyar yıllık

Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri

Türkiye ve Ermenistan arasında kritik gelişme! Engeller kaldırıldı... Resmen başlıyor

Türkiye oyuna dahil oldu! Milyonlarca satıldı

Sabredin az kaldı! TOGG’dan yeni model tanıtımı

Ev sahibi olmak isteyenlerden ilginç talep! Emlakçılar şaştı kaldı

Erdoğan'dan çiftçiye destek müjdesi: Kişi başına 250 bin lira

Bayraktar TB2 SİHA’lara karşı boy göstermek istiyorlardı! İran İHA'larıyla çok fena rezil oldu
Tarım 15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı dikildi
Tarım

15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı dikildi

Adıyaman’da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:15:00 -

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 251 kişi anısına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Orman İşletme İl Müdürlüğünden temin edilen 251 adet zeytin fidanı, Adıyaman Ziraat Teknolojileri MTAL bahçesinde toprakla buluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu programda öğrenciler, fidanları tek tek dikti.

15 Temmuz şehitleri anısına fidan diktiklerini söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Bildiğiniz gibi geçen yıl Adıyaman’ımıza tarım lisesi kazandırılmıştı. Onun bahçesindeki alanda 15Temmuz şehitlerimiz adına 251 zeytin fidanı dikiyoruz. Onlarla birlikte yaşayacaklar, onların anısını yaşatacağız inşallah. Bu alanda ciddi bir meyve ve diğer bitkilerden üretim konusunda da arkadaşlarımız çalışıyor. Daha önce atıl durumda olan arazi verimli hale getirildi, ıslah edildi. Tarım lisemiz çiftçilerimize örnek projelerin uygulanacağı ve öğretileceği bir alan olacak inşallah” diye konuştu.

Fidan dikim törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Orman İşletme İl Müdürü Murat Tuncer, Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi Mustafa Göksu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23