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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun ilk günü oluşan trafik havadan görüntülendi

İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun ilk günü oluşan trafik havadan görüntülendi

İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya yoğun araç kuyruğu oluşurken, trafik havadan görüntülendi.


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde İstanbul’da yine trafik yoğunluğu oluştu. Köprülerde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 45’lere ulaşırken,15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin Altunizade’ye kadar ulaştığı ve yoğun araç kuyruğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
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