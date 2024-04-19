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Yerel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir aracın lastiği patladı: Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
Yerel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir aracın lastiği patladı: Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 12:33:00 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir aracın lastiği patladı: Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın lastiğinin patlaması sonucu kilometrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri, köprünün ortasında kalan aracın neden olduğu trafiği kontrol altına almak amacıyla bir şeridi trafiğe kapatırken, araç kuyruğu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halindeki bir aracın lastiği patlayınca, kilometrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri köprünün ortasında kalan araç nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatırken, araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir aracın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark eden araç sürücüsü, otomobilini sağ şeride çekerek köprünün orasında durmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapattı. Kapanan şeritle beraber Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek isteyen araç sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Meydana gelen araç kuyruğu havadan görüntülendi. Lastiği patlayan araç ise çekici yardımıyla köprüden kaldırıldı. Kısa bir sürenin ardından trafik normale döndü.

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