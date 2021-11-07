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Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı?
Yaşam

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı?

Boğaz köprüleri kapalı mı 7 Kasım | 43.istanbul Maratonu 7 Kasım Pazar günü koşuldu. Maraton sebebiyle İstanbul’da pek çok yol kapalı durumda. Pazar gününde köprüyü kullanacak olanlar ise ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul yollar ne zaman açılır 7 Kasım

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:11:00 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı?

İstanbul’da 7 Kasım Pazar günü pek çok yol kapandı. Yaka değiştirecek olanlar ise hangi köprülerin kapalı olduğunu, yolların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı?

İstanbul’da 7 Kasım Pazar günü pek çok yol kapalı durumda. 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

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