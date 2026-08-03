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Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanıyor! İşte alternatif güzergâhlar
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanıyor! İşte alternatif güzergâhlar

Yeniakit Publisher
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanıyor! İşte alternatif güzergâhlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, "Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Emniyeti, sürücüler için kullanılabilecek alternatif güzergâhları da açıkladı.

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde üç gece boyunca trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre uygulama 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak

Belirlenen saatlerde köprüye ulaşımı sağlayan bazı bağlantı noktaları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak güzergâhlar şöyle:

  • Beylerbeyi Köprü Katılımı
  • Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı
  • Altunizade Kavşağı
  • Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı

Ayrıca D-100 Karayolu'nun kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne ilerleyen trafik, Ümraniye-Şile ayrımından itibaren kesilecek. Araçlar bu noktadan sonra Ümraniye-Şile ve Altunizade yönüne yönlendirilecek.

Sürücüler için alternatif güzergâhlar açıklandı

İstanbul Emniyeti, sürücülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kullanılabilecek alternatif güzergâhları da duyurdu.

Buna göre sürücüler şu güzergâhları tercih edebilecek:

  • Avrasya Tüneli
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi
  • D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli
  • TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çekimler üç gece sürecek

Trafik düzenlemesi, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri kapsamında uygulanacak.

Yetkililer, belirtilen tarih ve saatlerde yola çıkacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerini dikkate almalarını, mümkünse alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.

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