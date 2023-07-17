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Gündem 15 Temmuz sadece Fetullah hainine yıkılamaz! Türkiye'yi onlar yönetmek istedi...
Gündem

15 Temmuz sadece Fetullah hainine yıkılamaz! Türkiye'yi onlar yönetmek istedi...

Yeniakit Publisher
2023-07-17 14:54:00 - 2023-07-17 15:07:25

Karahasanoğlu, 15 Temmuz'daki kalkışmayı sadece hain Fetullah Gülen'e yıkmanın yanlış olduğunu, FETÖ'nün arkasında da ABD'nin olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, CIA yönetiminde bir Türkiye kurulmak istendiğini ifade etti.

Amerika'nın kucağındaki vatan haini, teröristbaşı Fetullah Gülen ve veletleri 15 Temmuz'da Türkiye'yi ele geçirmeye kalkıştı.

Hain darbe girişiminde 250'den fazla vatandaşımız şehit oldu. Halk sokağa inip darbeci hainlere gereğini yaptı. Türkler, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla topraklarını ABD'ye ve piyon olarak kullandıkları FETÖ'ye bırakmadı. İnsanlar tankların önünde kendilerini siper etti.

Geçtiğimiz gün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüydü. Gündem yine hain darbe girişimi ve halkın korkusuzca direnişi oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de söz konusu gündem yerini korudu.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, 15 Temmuz'daki kalkışmayı sadece hain Fetullah Gülen'e yıkmanın yanlış olduğunu, FETÖ'nün arkasında da ABD'nin olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, CIA yönetiminde bir Türkiye kurulmak istendiğini ifade etti.
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