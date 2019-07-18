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15 Temmuz kahramanı adına futbol turnuvası yapıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir adına futbol turnuvası yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:49
15 Temmuz kahramanı adına futbol turnuvası yapıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir adına futbol turnuvası yapıldı.


İvrindi’ye bağlı Büyükyenice mahallesinde düzenlenen mahalleler arası Şehit Ömer Halisdemir futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Yusuf Cengiz’in Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüntülü telefon görüşmesi ile katılması turnuvayı daha da anlamlı hale getirdi. Başkan Cengiz turnuva sonrası verdiği mesajda ’’Kahraman şehidimizi yad etmek, yaşatmak adına isminin verildiği bu güzel ve anlamlı organizasyonda spor dostluk ve kardeşliktir temasını bozmadan örnek davranış gösteren tüm takımlarımızı tebrik, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aynı sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde bu tür organizasyonların devamını diliyorum’’ mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:49
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