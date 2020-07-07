15 Temmuz 2016’da darbe yapmak isteyen Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı olarak isimlendirilen hainler darbe girişimde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklama sonucunda milyonlarca vatandaş sokağa döküldü ve hain plana engel oldu. Yaşanan bu acı olay sebebiyle 15 Temmuz resmi tatil ilan edildi. 15 Temmuz için plan yapanlar tatilin hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

Hain darbe girişiminin 4. Yıldönümüne kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar 15 Temmuz’un hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. 15 Temmuz 2020, çarşamba gününe denk geliyor.