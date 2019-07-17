15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi Konseri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, milli birlik ve bütünlüğümüze kastedilen hain darbe girişimine milletimizce karşı koyulduğu günün 3.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, milli birlik ve bütünlüğümüze kastedilen hain darbe girişimine milletimizce karşı koyulduğu günün 3. yıl dönümünü “15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi” temalı, halk ozanlarının katıldığı bir konserle karşılayacak.

Halk ozanları Adem Aydın, İsmail Şengül ve Mustafa Aydın’ın katılacağı konserle şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.