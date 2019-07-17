15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi Konseri
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, milli birlik ve bütünlüğümüze kastedilen hain darbe girişimine milletimizce karşı koyulduğu günün 3.17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, milli birlik ve bütünlüğümüze kastedilen hain darbe girişimine milletimizce karşı koyulduğu günün 3. yıl dönümünü “15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi” temalı, halk ozanlarının katıldığı bir konserle karşılayacak.
Halk ozanları Adem Aydın, İsmail Şengül ve Mustafa Aydın’ın katılacağı konserle şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak.
YORUM YAZ