15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiğimiz 253 şehit anısına aynısı tekrarlandı

Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

81 ilde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde millete, ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar Türkiye genelinde on binlerce camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen program çerçevesinde 253 şehidin anısına saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden selalar aynı anda yeniden yükseldi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.