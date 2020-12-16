15 Temmuz gazisi yaşamını yitirdi
15 Temmuz gazisi 70 yaşındaki Çetin Sayın, vefat etti.
15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere karşı vücudunu siper ederek gazi olan 70 yaşındaki Çetin Sayın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçlarda bulunan darbecileri engellemek için Çetin Sayın, oğlu Hacı Ahmet Sayın ile birlikte gece boyu mücadele verdi. Darbecilerin ateş açması sonucu Çetin Sayın sol bacağından ağır şekilde yaralanırken oğlu Hacı Ahmet Sayın ise sağ kolundan yara alarak gazi oldular.
15 Temmuz gazisi Çetin Sayın, Covid-19 teşhisi konulması üzerine 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çetin Sayın'ın cenazesi, yakınları tarafından Kırıkkale Delice Dağobası köyüne defnedildi.
Gazi Çetin Sayın, yakın zamanda köyünde aldığı araziye 150 ağaç dikerek 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı kurduğu öğrenildi. Gazinin ölüm haberini, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu.