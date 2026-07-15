15 Temmuz Gazisi Metin Doğan Akit’e konuştu: Ne yaptıysak Allah'ın yardımıylaydı

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Onlardan birisi de, Atatürk Havalimanı’nı işgale kalkışan tankların önüne yatarak durmalarını sağlayan Metin Doğan. Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece, Atatürk Havalimanı’nda ilerlemek isteyen tankın altına yatarak, tarihe tankın önüne yatan adam olarak geçen Metin Doğan, 15 Temmuz’un simge isimlerinden hale geldi. FETÖ’nün darbe girişimi haberini alır almaz havalimanına koşan Doğan, canını hiçe sayarak o gece tankın havalimanında ilerlemesine izin vermedi. Tankların önüne yattığı yerde bugün özgürce dolaşabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan, darbe girişimlerine karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

‘ALLAH RIZASI İÇİN BENİ HAVALİMANINA GÖTÜR’

FETÖ’nün tanklarına göğsünü siper eden milli kahraman Metin Doğan, karanlık gecede gösterdiği mücadeleyi şöyle anlattı: “Canlı yayında gördüğüm paletlerin altında birinin ezilmiş olduğunu insanlar izlerse hemen o şoktan çıkıp, durumun vahametini anlayıp hızlı bir şekilde sokaklara dökülürler diye düşündüm. Namaz kılan biriyim ama bugüne kadar ‘Allah’ım şehit olayım’ diye dua etmedim, sadece buradaki ölümüm bir işe yarayacaktı. O tankın üzerine çıkmayı da bilirdim tankın altına yatma nedenim ezildiğimi insanlar görsünler ve hızlı bir şekilde sokaklara dökülsün diyeydi. Kendi kişisel aracım yoktu, taksiler dolu geçiyordu, boşları durmuyordu. Havalimanına gelmek için koşarak yoluma devam ediyordum o sırada bir tane motosiklet köşeyi dönüyordu. Elimi değdirerek durdurdum motosikleti benim son şansımdı, başka şansım yoktu. Tesadüfen motosiklet kullanan birini gördüm, onu durdurdum, ‘Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?’ dedim. Yüzünü bile tam görmediğim o kişi, beni reddetmedi. Onunla birlikte havalimanına kadar gittim.” Havalimanının girişinde tankların sıralandığını gördüğünü dile getiren Doğan, “Motosiklet sürücüsüne, beni havalimanına getirdiği için para vermek istedim. Çocuğa, ‘ben buraya ölmeye geldim, büyük ihtimalle de öleceğim, artık para benim işime yaramaz’ dedim. Sonra bir anda darbecilerle karşılaştım. Tüm gücümle de bağırıyordum ‘ben Türk askeriyim!’, ‘Siz kimin askerisiniz?’ diyerek Allah’ın yardımı ile tankı durdurdum” ifadelerini kullandı.

O gece ölmekten başka bir şey düşünmediğini ifade eden Metin Doğan, “Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. Yüz milyon kere de yapmam gerekirse yine yaparım. Allah’ın yardımıyla yaptık ne yaptıysak. Allah, bizimleydi… Bu dualar karşısında gerçekleşen Allah’ın yardımında da Allah bana bir rol biçti, bir rol nasip etti. Onun için O’na sonsuz dua ediyorum” dedi.

15 Temmuz’un ardından aralıksız çalıştığını bildiren Doğan, “15 Temmuz’da yaşananların bir daha yaşanmaması için öğrenci kardeşlerime seminerler veriyorum. Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısından dolayı kendime görevler edinip bir gün bile tatil yapmayıp 58 şehre gittim. Çocuklar beni seviyor, örnek alıyor. Beni Seyit Onbaşı’ya, Ulubatlı Hasan’a benzetiyorlar. Bu da bana mutluluk veriyor, gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.