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15 Temmuz gazisi, kendi uçağını yapıyor!

15 Temmuz gazisi Alper Sarısan, kendi atölyesinde ürettiği parçalarla uçak üretiyor. Sarısan, uçağın yüzde 70'lik kısmını tamamladı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:27
15 Temmuz gazisi, kendi uçağını yapıyor!

Kendi atölyesinde ürettiği parçalarla evinin balkonunda kendi uçağını yapan Alper Sarısan, uçağın yüzde 70'lik kısmını bitirdi.

Mühendislik Fakültesi mezunu olan Alper Sarısan, 3 yıl önce 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında gazi oldu. Yaralarının iyileşmesi için evde dinlendiği sırada internetten araştırarak Cri-Cri (Tek personelli uçaklara) merak salan Sarısan, 3 yıl önce evinin balkonunda kendi uçağını yapmaya başladı. Masrafların tamamını tek başına üstlendiğini söyleyen Sarısan, uçağın yüzde 70’lik bölümünün bittiğini ifade etti.

"Biz de yapabiliriz dedim"

15 Temmuz Hain Darbe girişimi sırasında yaralanan ve gazi olan Alper Sarısan, “Gazi olmamla birlikte evde dinlenme ve tedavi sürem vardı. Bu süre içerisinde hem Avrupa hem Amerika hem de diğer ülkelerde kendi olanaklarıyla, evlerinde, garajlarında uçak imalatı yapan insanları gördüm. Sonrasında şu anda yaptığım uçağı gördüm. Kendime ‘Neden buna benzer bir şeyi Türkiye’de yapmayalım?’ diye sordum. Yapabileceğimizi düşündüm, sonrasında 3 aylık bir araştırma sonunda, ‘Bunu biz de yapabiliriz’ dedim” ifadelerini kullandı.

Yüzde 70'i tamamlandı

Uçak projesine 3 yıl önce “Türkiye’yi temsil etmek için bu işe başlayacağım” diyerek girişen ve projenin yüzde 70’lik bölümünü bitirdiğini aktaran Sarısan, “Ülkemizi temsil etmek amacıyla ‘bu işe başlayacağım’ dedim ve 3 yıl önce başladım. Kendi maddi imkanlarımla, kendi olanaklarımla projeyi buraya kadar getirdim. Uçağın yüzde 70’lik bölümünü kendi olanaklarımla tamamladım. Bazen evimde bulunan atölyemde parçaları yaptım, bazen de sanayide büyük tezgahlar da yardım alarak projeyi bu noktaya kadar getirdim” diye konuştu.

3 yıllık süre içerisinde tüm masrafları kendisi karşıladığını anlatan Sarısan, “3 yıllık süre zarfında 20 bin liraya yakın bir maliyet oldu. ‘Ülkemizde bunu biz neden yapamayalım’ diyerek başladım. 3 yıllık süre içerisinde yavaş yavaş bu noktaya getirdim” dedi.

Maddi destek bekliyor

Projenin hızlanması için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk aradığını söyleyen Sarısan, “Projenin, bu noktadan sonra daha hızlı ilerleyebilmesi için gerekli konularda maddi imkan ve sponsorluk arıyorum. Hem ülkemizi temsil etmek için hem de bu konuda çok çok ileri bir noktaya gelebilmemiz için sponsorluklar bekliyorum” ifadelerini aktardı.

Evinin balkonunda yaptığı uçağın özelliklerine değinen Sarısan, “Uçak microlight olarak geçiyor. Tek personelli bir uçak, Türkiye’de tek personelli bir uçak yok. Diğer ülkelerde yaptığım araştırmalarda birçok ülkede kendi olanaklarıyla yapılıyor. Türkiye’de olanlar da yurt dışından ithal edilen uçaklar, ülkemizde microlight bir uçak imal edebiliriz” ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:27
  1. Alper Sarısan
  2. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi
  3. Cri-Cri
  4. kendi uçağını yapıyor

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