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15 Temmuz gazisi en büyük arzusuna ulaştı!

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan ve iki kişi tarafından hastaneye kaldırılan gazi Abdülaziz Güven, kendisini kurtaran bir kişiye ulaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
15 Temmuz gazisi en büyük arzusuna ulaştı!

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkan ve Genelkurmay Başkanlığı’nın kapısında FETÖ’cülerin açtığı ateşle yaralanan ODTÜ mezunu beden eğitimi öğretmeni Abdülaziz Güven, o gün kendisini kurtaran iki gençten birisine, Kadir Kaya’ya ulaştı.

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, eli silahlı darbeci askere “Teslim olun” diye bağıran Güven, iki ayağından birden vurularak gazi oldu. Kapı önüne yığılıp kalan ve “Şehadete yürüyorum” diyen Güven, kan kaybından hayatını kaybetmek üzereyken 2 genç canları pahasına gelip onu kurtardı.

Olayın üzerinden tam 2 yıl geçti ama Abdülaziz Güven, kendisini kurtaran, “Benim kahramanlarım” dediği o 2 genci bir daha hiç görmedi. Kısa bir süre önce Güven’in eline o gece çekilen fotoğraflar geçti. Habertürk aracılığıyla sesini duyuran 15 Temmuz gazisi Güven, “Benim hayatımı kurtaran o 2 kahraman arkadaşı bir daha hiç görmedim. Kısa bir süre önce o gece çekilmiş fotoğraflar geçti elime. Şimdi bu fotoğraflarla onları arıyorum. Onlara sarılıp, kucaklamak istiyorum” dedi.

Ankara Hasköy Kutalmışbey Ortaokulu’nda beden öğretmeni olarak görev yapan Güven, gazi olduktan sonra ayaklarındaki uyuşma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman olarak çalışıyor.

15 TEMMUZ GAZİSİ O GENÇLE BULUŞTU

Tanışma öncesi Habertürk’e konuşan Güven, “Çok heyecanlıyım. Kendisiyle telefonda görüştük. Yarın sarılalım, sana bir yemek ısmarlayım dedim. Şu an çok heyecanlıyım” dedi.

Gazi Güven’in hayatını kurtaran Kadir Kaya, “Benim için sürpriz oldu. Ben de çok duygulandım. Hiç beklemiyordum. Kendisiyle tanışmaktan çok memnun oldum. Keşke o gece kurtarabildiğimiz diğer arkadaşları da bulabilsek” dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz Gazisi
  3. Buluşma

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