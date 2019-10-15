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15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru yağdı: Allah rızası için bizi de alın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuru yapan yüzlerce 15 Temmuz gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

15 Ekim 2019 Salı 10:27
15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru yağdı: Allah rızası için bizi de alın

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'na başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken Türkiye tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e başvuru yapan yüzlerce 15 Temmuz gazisi mesajları ile operasyona katılmak istediğini iletti.

CİMER'e yazan 15 Temmuz gazilerinden Hüseyin Köse mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Cumhurbaşkanım. Ben 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse. Başlamış olan Barış Pınarı Harekatı'nda ordumuza katılarak cephede güvenliğimize göz diken teröristlerle savaşmak için hazır olduğumu onlara katılmayı çok istediğimi verilecek emirle istenilen yerde olacağımı bildirir, Allah rızası için sizden onay beklediğimi iletmek isterim. Yüce Allah askerimize ve devletimize muvaffakiyet versin. Rab'bim yar ve yardımcımız olsun."

Gazilerden Yüksel Serbes de CİMER'e yazdığı mesajında şunları söyledi:

"Ben 15 Temmuz gazisi Yüksel Serbes. O gece ailemi ve çocuklarımı geride bırakarak vatanıma sahip çıktım. Şimdi de bana imkan verirseniz her şeyimi geride bırakıp Barış Pınarı Harekatı'nda vatanım ve milletim için ülkemizi bölmeye çalışanlara karşı askerimizle birlikte mücadele etmek istiyorum."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:27
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. CİMER
  5. 15 Temmuz Gazileri

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