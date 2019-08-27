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15 Temmuz Derneği Başkanı Hacire Akar’ı ziyaret etti

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebi, oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar’ı Diyarbakır’da evinde ziyaret etti.

27 Ağustos 2019 Salı 11:51
15 Temmuz Derneği Başkanı Hacire Akar’ı ziyaret etti

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebi, oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar’ı Diyarbakır’da evinde ziyaret etti.


Diyarbakır’da 3 gün boyunca gece gündüz HDP il binasının kapısında yatarak verdiği mücadele ile oğlunu terör örgütü PKK’nın elinden kurtaran Hacire Akar’a bir ziyaret de 15 Temmuz Derneği tarafından yapıldı. Diyarbakır’ın Sur ilçesi Soğanlı köyünde gerçekleşen ziyarette 15 Temmuz Derneği, aile ile bir araya geldi.


15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, buraya tüm millette, tüm ülkeye bir manada cesaret veren Hacire anayı ziyarete gelmiş olduklarını söyledi. Ülkenin terörle uzun yıllardır mücadele ettiğini, PKK’sı FETÖ’sü, DHKPC’si, aslında hepsi terör örgütü olduğunu belirten Başkan Şebik, “Bu manada evlatlarımız aslında yıllardır bunların ağına düşmüş ve evlatlarımızı dış güçlerin kendi buradaki işlerini yürütmek için kullandığı bir düzeni biz görüyoruz. Aslında 15 Temmuz’da da bunu gördük. 251 şehidimizin olduğu, 2 binden fazla gazimizin olduğu 15 Temmuz’da yine silah sıkanlar, işte FETÖ terör örgütünün ağına düşmüş gençlerimizdi. Hacire ananın burada vermiş olduğu bu mücadele bu bölgenin tüm gençlerine örnek olmalı. Şu manada örnek olmalı, dağ değil, dağ gibi Hacire anaya kulak veriyor olmak lazım. Ata yurdu topraklarımızın hakikaten tapusu analarımız. Çünkü biz görüyoruz ki analarımızın bu mücadelesi, bu dirayeti, bu cesareti her şeyden evvel bize şunu gösteriyor, eğer biz inanıyorsak, hakikaten biz gençlerimizi, biz evlatlarımızı nerde durmasını istiyorsak biz bunu ebeveynler olarak başarabiliriz” dedi.



“Türk milletine örnek olacak cesaretiyle mücadele vermiş”


"Bu manada sadece bölge insanına değil, tüm Türkiye’ye biz evlatlarımıza sahip çıkmalıyız" diyen Başkan Tarık Şebik, sözlerine şöyle devam etti:


“Türk milletine örnek olacak cesaretiyle böylesine bir mücadeleyi vermiş olan Hacire anayı biz tebrik ediyoruz. Ben tüm şehit anneleri adına bu manada acısı olan herkes adına kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu son dönemde vermiş olduğumuz terörle mücadele inşallah burada son safhasına ulaştı. Hacire ananın bu çağrısına yine biz eğer toplum olarak bir ve beraber olursak inşallah toplum olarak yenmeyeceğimiz hiçbir düşman gücü olacağını düşünmüyorum. Hacire ananın mutluluğunu görüyoruz. Hakikaten şuanda almam gerekeni aldım. Aslında o alması gerekeni aldı ama biz millet olarak almamız gereken çok büyük duygu var burada.”


Görüşmeden sonra aileye 15 Temmuz Derneği plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:51
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