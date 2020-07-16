15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antalya'da golf turnuvası düzenlendi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 31, ikinci gününde 106 sporcunun yarıştığı ifade edildi.

Turnuvanın "junior" kızlar kategorisinde Eylül Başak Koç ve erkekler kategorisinde Can Özdemir birincilik elde etti. Erkekler A kategorisinde Claus Lassen birinci olurken, kadınlar da ise Şefika Kırçuval ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun özel ödüllerini "en uzun vuruş" kategorisinde erkeklerde Ernest Butros ve kadınlarda Elif Kırçuval'ın, "bayrağa en yakın vuruş" kategorisinde ise erkeklerde Cengiz Şahin'in, kadınlarda ise Okgil Hwang Lee'nin aldığı kaydedildi.

Dereceye giren sporculara ödüllerin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve İstanbul Golf Kulübü Başkanı Selim Ergüder tarafından verildiği aktarıldı.